لقي, يوم الأربعاء, شخص حتفه وأصيب 6 آخرين جراء 3 تفجيرات انتحارية قُرب مركز قيادة الشرطة في محيط شارع خالد بن الوليد بدمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في وزارة الداخلية قوله ان"التفجيرات الانتحارية الثلاثة تسببت بمقتل شخص وإصابة 6 مواطنين بجروح حالة بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد الوفيات مرشحا للارتفاع ".

وفي التفاصيل, أوضح المصدر في وزارة الداخلية أن "انتحاريين اثنين حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق بعد ظهر اليوم".

وأضاف أن "عناصر الحرس اشتبكوا مع الانتحاريين ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى مبنى قيادة الشرطة".

وأشار المصدر إلى أن "عناصر الشرطة تمكنوا من محاصرة انتحاري ثالث على مدخل سوق البالة بمحيط شارع خالد بن الوليد ما اضطره لتفجير نفسه ".

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير.

ويعتبر هذا التفجير الانتحاري الثاني الذي تتعرض له مدينة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية حيث قيام انتحاريين اثنين بتفجير نفسيهما داخل مركز شرطة الميدان بدمشق، إضافة لقيام مهاجم ثالث بتفجير سيارة خارج القسم، ما أسفر عن سقوط ضحايا, في هجوم تبناه تنظيم "داعش" .

وشهدت عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام في دمشق وريفها في السنوات الماضية سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.

سيريانيوز