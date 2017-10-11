ضحايا بانفجار أكبر مصفاة نفط في إزمير التركية أخبار العالم شارك

وقع انفجار في مصفاة لتكرير النفط بولاية إزمير في تركيا, الأربعاء, ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن بيروم يلماز نائب قائد الشرطة في إقليم آلياغا أن "4أشخاص قتلوا وأصيب 2 بجروح". وأوضح يلماز أن "الانفجار ناجم عن احتباس للغاز, ووقع أثناء صيانة أحد خزانات النفط". وتوجهت العديد من فرق الإسعاف والإطفاء والكوارث والطوارئ إلى مكان الانفجار لاتخاذ الإجراءات المناسبة في موقع الحادثة, بحسب الاناصول. وتعتبر مصفاة (توبراش) التي وقع فيها حادث الانفجار, والتابعة لمجموعة (كوش) الاقتصادية أحد أكبر مصافي تكرير النفط في تركيا. و دخلت مصفاة (توبراش) الخدمة منذ عام 1972 ، وهي قادرة على معالجة 11 مليون طن من النفط الخام سنويا، حسب ما جاء على موقع الشركة. سيريانيوز

2017-10-11 13:27:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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