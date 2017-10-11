أحبط الأردن, يوم الأربعاء, محاولتي تسلل و تهريب كمية كبيرة من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وذكرت وسائل إعلامية أردنية, أن "المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري تمكنت من احباط عملية تهريب ​ المخدرات".

وأضافت أنه في "المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية تم مشاهدة 4 أشخاص ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية ".

وأشارت إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك​ مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 3 أكياس مواد مخدرة تحوي على 244 طربة حشيش و77 ألفا و390 حبة ترامادول و149 ألف حبة كبتاغون حيث تم تحويلها إلى الجهات المختصة ".

وكان الجيش الأردني أعلن في أيار الماضي, عن مقتل شخصين خلال محاولتهما اجتياز الحدود السورية باتجاه الأراضي الأردنية و ضبط بحوزتهما (50) ألف حبة ترامادول, كانا يحاولان تهريبها إلى داخل المملكة.

وسبق أن ضبطت السلطات الأردنية عدة محاولات تسلل غير شرعية و تهريب لممنوعات منها المخدرات والسلاح بين سوريا والأردن, وقتل بعض منفذيها واعتقل آخرين.

وتمتد الحدود الأردنية السورية لنحو 378 كيلومتر، تنتشر على طولها نحو 45 نقطة عبور غير شرعية بين البلدين، ويعيش على الأراضي الأردنية ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ, وفقا لتصريحات رسمية أردنية.

سيريانيوز