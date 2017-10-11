تأهل المنتخب البرتغالي لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على منتخب سويسرا 2-صفر في الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، فيما تأهل منتخب سويسرا للملحق الأوروبي.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز لاتفيا على أندورا 4-صفر والمجر على جزر فارو 1-صفر.



وسجل هدفي المنتخب البرتغالي يوخان جورو، لاعب المنتخب السويسري، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 وأندريه سيلفا في الدقيقة 57.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل للمونديال كأول المجموعة، بفارق الأهداف أمام منتخب سويسرا الذي توقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني، والذي تأهل للملحق الأوروبي كواحد من بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني.



وبات منتخب البرتغال الفريق التاسع عشر الذي يتأهل للمونديال بعد روسيا الدولة المضيفة والبرازيل وألمانيا وإسبانيا وصربيا وبولندا وإنكلترا وبلجيكا وأيسلندا وفرنسا وإيران واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية ونيجيريا وكوستاريكا ومصر.



وفي المباراة الثانية، اكتسح منتخب لاتفيا ضيفه أندورا بأربعة أهداف نظيفة سجلها دافيس إكاونيكس (هدفين) في الدقيقتين 11 و63 وفاليريس سابالا (هدفين) في الدقيقتين 19 و59.



ورفع منتخب لاتفيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس قبل الأخير وتوقف رصيد أندورا عند أربع نقاط في المركز السادس الأخير.



وفي المباراة الثالثة، انتزع منتخب المجر فوزاً صعباً من جزر فارو 1-صفر.



وتأهلت ثماني فرق أوروبية إلى الملحق الفاصل وهي السويد وسويسرا وأيرلندا الشمالية وأيرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا.