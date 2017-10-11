تأهلت فرنسا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بعد فوزها على ضيفتها بيلاروسيا 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية.

وسجل أنطوان غريزمان (27) واوليفييه جيرو (33) لفرنسا، وأنطون ساروكا (44) لبيلاروسيا.



ورفعت فرنسا رصيدها الى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق اربع نقاط امام السويد الثانية التي ستخوض الملحق برغم خسارتها امام هولندا التي ستغيب عن المونديال صفر-2.



ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الأوروبية التسع مباشرة الى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.



ولحقت فرنسا بروسيا المضيفة والبرتغال صربيا وايسلندا والمانيا واسبانيا وانكلترا وبلجيكا وبولندا وايسلندا من اوروبا، والسعودية وايران واليابان وكوريا الحنوبية من اسيا، ومصر ونيجيريا من افريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.



وانضمت السويد في المقابل الى منتخبات اليونان وسويسرا وايطاليا وكرواتيا وايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا والدنمارك في الملحق الذي يقام الشهر المقبل.



وفي المباراة الثانية، فازت هولندا على السويد بهدفين لاريين روبن (16 من ركلة جزاء و40)، لكنه لم يكن كافيا لخوض الملحق لانها بقيت متخلفة عن السويد بفارق كبير من الأهداف.



وتغيب هولندا بالتالي عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، علماً بأنها فشلت أيضاً في التأهل الى كأس اوروبا التي اقيمت في فرنسا صيف 2016.



وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت لوكسمبورغ مع ضيفتها بلغاريا بهدف لاوليفر ثيل (3) مقابل هدف لايفايلو تشوتشيف (68).