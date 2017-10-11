أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن مكافآت مالية تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار، لمن يقدم معلومات ترشدها إلى قياديين اثنين في "حزب الله" المصنف إرهابياً لدى واشنطن منذ 20 عاماً.

ونقلت وكالات أنباء عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم، ان وزارة الخارجية رصدت المكافآت المالية لكل من يزوّدها بمعلومات تقود إلى "تحديد مكان أو اعتقال أو إدانة" القياديين طلال حمية وفؤاد شكر في "حزب الله" في أي بلد كان.

وأوضح المسؤولون أن قيمة المكافآت المالية المرصودة لاعتقال حميّة تبلغ سبعة ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة تلك المرصودة لشكر خمسة ملايين دولار.

وتقول الخارجية الأميركية ان حميّة "يدير الذراع الإرهابية الدولية لحزب الله، وارتبط بالكثير من الاعتداءات الإرهابية وعمليات خطف استهدفت أميركيين"

أما شكر، فهو بالنسبة إلى واشنطن "قيادي عسكري كبير في قوات التنظيم في جنوب لبنان، وكان له دور أساسي في العمليات العسكرية الأخيرة لحزب الله في سوريا، إضافة إلى ضلوعه في الاعتداء الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في صفوف مشاة البحرية الأميركية (مارينز) في بيروت العام 1983."

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية لـ "حزب الله" تنظيماً إرهابياً، ولكن ليس ذراعه السياسية التي تشارك في الحكومة اللبنانية.

ويشارك "حزب الله" منذ العام 2013 بشكل علني في الحرب في سوريا دعماً لقوات النظامي، إلى جانب مقاتلين إيرانيين وعراقيين وآخرين من أفغانستان وباكستان أتت بهم إيران إلى سوريا.

سيريانيوز