وفاة مشجع سوري متاثرا بخسارة المنتخب الوطني امام استراليا الاخبار المحلية شارك

توفي مشجع المنتخب السوري لكرة القدم سمير كورية إثر جلطة دماغية متأثرًا بخسارة المنتخب أمام أستراليا 1-2، اليوم الثلاثاء.









وذكرت وسائل اعلام، ان كورية قضى بجلطة دماغية بعد تعرضه لنوبة حزن مفاجئة نتيجة خسارة منتخب بلاده.



وكان المنتخب السوري لكرة القدم خسر اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه الأسترالي بهدفين لهدف بعد التمديد؛ بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا.



وينحدر كورية من منطقة المالكية في محافظة الحسكة، وهو صيدلاني وقد نعاه أصدقاؤه ومحبوه على صفحات التواصل الاجتماعي.







سيريانيوز

2017-10-10 19:04:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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