أكد رئيس وزراء الحكومة المؤقتة المعارضة جواد أبو حطب, يوم الثلاثاء, أن حكومته استلمت إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بشكل كامل، من فصائل في "الجيش الحر", في خطوة هي الاولى من نوعها بشان المعابر.









ونقلت وكالة (الأناضول) التركية ، عن أبو حطب ,قوله أن "استلام إدارة المعبر جاء بعد مفاوضات مع فصائل الجيش الحر"، مشيراً إلى أن "الاتفاق تم بدعم تركي وتعاون الفصائل مع الحكومة".



وأوضح ابو حطب أن "استلام إدارة المعبر من قبل الحكومة المؤقتة سيكون له أثر اقتصادي إيجابي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وينعشها"، مؤكداً أن "الحكومة المؤقتة ستدير المعبر وفق للمواصفات والمقاييس العالمية".



وأشار رئيس وزراء الحكومة المؤقتة إلى أن" حكومته تهدف لاستلام كافة معابر البلاد، وخاصة في الشمال السوري".

بدوره, قال مدير المكتب السياسى لجماعة الجبهة الشامية خالد أبا إنه بتسليم معبر باب السلامة على الحدود التركية تهدف الجبهة إلى تعزيز حكومة المعارضة والمساعدة فى وضع حد للخلافات بين الفصائل.



وحث أبا مقاتلي معارضة آخرين على الاقتداء بالجبهة الشامية بتسليم معابر أخرى على الحدود التركية.



وقال أبا وهو عضو فى وفد المعارضة لمحادثات السلام فى جنيف "الحكومة المؤقتة هى الحل للمناطق المحررة لوضع حد للإرهاب وحالة الفصائلية وحالة الشرذمية فى المناطق المحررة".





وأوضحت مصادر في المعارضة، أن عملية التسليم جرت اليوم في معبر باب السلامة في مراسم حضرها رئيس الحكومة المؤقتة، وممثلون عن الحكومة المؤقتة وفصائل "الجيش الحر".



وكانت "الجبهة الشامية" أعلنت عن تسليم معبر باب السلام الحدودي مع تركيا لـ "الحكومة المؤقتة" مع كافة الموارد المالية والكوادر البشرية.



وكانت فصائل "الجيش الحر" تدير معبر باب السلامة منذ السيطرة عليه عام 2012 إثر معارك مع قوات الجيش النظامي السوري.



يشار إلى أن الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا تمتد على مسافة 900 كم ابتداءً من معبر كسب في اللاذقية، إلى معبر نصيبين في القامشلي , ومن المعابر الأخرى على الحدود المشتركة معبر باب الهوى , باب السلامة , جرابلس , تل أبيض , الدرباسية.



يذكر أن تركيا قامت عقب بدء الأزمة في سوريا واندلاع الصراع المسلح على حدودها بالاضافة إلى سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة, بتعزيز حدودها المشتركة ببناء خندق عام2014 بطول 33 متر وإنشاء ساتر ترابي بطول 60كيلومتر, إضافة إلى وضع أسلاك شائكة على حدودها بطول 160كيلو متر, وبناء جدار بطول 13كيلو متر, إضافة إلى تزويدها بإنارة ليلية بحدود 267كيلومتر, ونصب كاميرات وأنظمة للرؤية الليلية.



سيريانيوز



