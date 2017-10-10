قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي, يوم الثلاثاء, إن القوات التركية ستظل في مدينة إدلب , حتى يزول التهديد.

وبحسب قناة "إن تي في" التركية، قال جانيكلي خلال زيارته لأحد المدارس:"سنبقى في إدلب حتى يزول التهديد و"الجيش الحر" يدافع عن أرضه ونحن ندعمه".

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قال، في وقت سابق الثلاثاء، إن الهدف من الأنشطة التركية في إدلب هو التصدي لموجة هجرة إلى تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن يوم الأحد، عن بدء تنفيذ اتفاق لتخفيف التوتر في إدلب، كانت أنقرة وحفاءها توصلت له في اطار اجتماعات استانا بشأن سوريا.

ودخل يوم السبت 500 عنصر من "الجيش الحر" من تركيا الى ادلب, في اطار اتفاق وقف اطلاق النار, في وقت رفع الجيش التركي, وتيرة تحركاته العسكرية في المنطقة، في إطار استعداداته للانتشار في محافظة إدلب, لكن هيئة "تحرير الشام" توعدت فصائل المعارضة الذين يعتزمون قتالها في المحافظة.

ويأتي انتشار القوات بموجب اتفاق توصلت إليه الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) خلال مفاوضات أستانا، حول سوريا بشأن إنشاء منطقة "خفض توتر" في إدلب.

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.