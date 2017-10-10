هدف قاتل لأستراليا في الشوط الإضافي الثاني ينهي الحلم السوري بالتأهل لمونديال روسيا اخبار الرياضة شارك

ودّع منتخب سوريا لكرة القدم الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال 2018 بعد خسارته أمام مضيفه الأسترالي 1-2 بعد التمديد الثلاثاء في سيدني.

وافتتحت سوريا التسجيل عن طريق عمر السومة (6) وعادل لأستراليا المخضرم تيم كاهيل (13)، والذي سجل بنفسه هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني (109).



يذكر أن المنتخب السوري أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات لاعب وسطه محمود المواس الذي أقصي في الدقيقة (94).



وأثرت اللياقة البدينة على أداء سوريا خصوصاً بعد طرد المواس الذي شكّل منعرج المباراة.



بالمقابل، تفوقت الخبرة على "الروح القتالية" العالية لـ"نسور قاسيون" الذين خاضوا تصفيات مونديالية تاريخية بكل المقاييس.



وتغيير الحكم أيضاً قد يكون أثر على نتيجة المباراة بما أنه لو واصل إيرماتوف، الذي خرج مصاباً وعوضه الحكم الرابع تانتاشيف، قيادة المواجهة لربما تعامل بروح القانون مع تدخّل محمود المواس الذي ارتكب خطأ بدا بعيداً عن منطقة الخطر ولم يمنع هدفاً أو فرصة حقيقية. سيريانيوز

2017-10-10 10:55:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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