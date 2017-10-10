نفى القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش، يوم الثلاثاء، توبيخه من قبل السلطات الاردنية بعد استدعائه من وزارة الخارجية.

ونقلت وسائل اعلام عن علوش قوله خلال حوار على إحدى الفضائيات ، "لا يوجد شيء بالدبلوماسية اسمه (توبيخ) ، استدعتني وزارة الخارجية ، ونقلوا رسالة شفهية مفادها أن هناك استياء من الإساءة للشعب الأردني والجيش الأردني، فقط هذه الرسالة ."

وأضاف علوش ان "الجيش الأردني جيشنا وثقتنا بأن الجيش الذي حمل السلاح ضد إسرائيل لا يمكن أن يضيع البوصلة".

وأكد علوش "لا أرضى أن يوبخني أحد".

وهاجم علوش ما وصفه بـ "الإعلام الرخيص" في الأردن دون أي يسميه.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، استدعت يوم الأحد، القائم بالأعمال السوري بالعاصمة عمان أيمن علوش، على خلفية تصريحات اعتُبرت "مسيئة" للمملكة.

وجاء الإجراء الأردني، بحسب وسائل إعلام أردنية، إثر تصريح للقائم بالأعمال السوري خلال ندوة داخل المملكة، شكك فيه بموقف الأردن من حرب 6 تشرين الأول 1973، حيث أتى على ذكر سوريا ومصر دون الأردن، قبل أن ينبهه في الأسئلة أحد الحضور بالدور الأردني ليقول الدبلوماسي السوري إنه لا يعرف عن مثل هذه المشاركة.

سيريانيوز