تواصل أعمال الدورة العاشرة للجنة الروسية-السورية المشتركة الاخبار المحلية شارك

تواصلت أعمال الدورة العاشرة للجنة الروسية-السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والتقني بين البلدين، في مدينة سوتشي الروسية على ساحل البحر الأسود.

وذكرت وكالة (سانا) انه تم عقد لقاء ثنائى بين رئيس الجانب السوري في اللجنة المشتركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ورئيس الجانب الروسي نائب رئيس الحكومة دميتري روغوزين. كما عقدت جلسة على المستوى الوزاري للدورة العاشرة للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة برئاسة المعلم وروغوزين. وشارك في الجلسة عن الجانب السوري وزراء المالية والنقل والنفط والكهرباء ومعاون وزير الخارجية والمغتربين وأمين سر مجلس الوزراء ومعاونة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والسفير السوري لدى روسيا. كما شارك فيها عن الجانب الروسي نواب وزراء الطاقة والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية الاقتصادية والنقل وممثل عن وزارة الخارجية والسفير الروسي لدى سورية. وبدأ فريق الخبراء الفنيين السوريين والروس منذ يومين أعماله في منتجع سوتشي على ساحل البحر الأسود ضمن إطار الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والتقنى بين سوريا وروسيا. سيريانيوز

2017-10-10 08:43:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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