لقي مصور التلفزيون السوري مصرعه, يوم الثلاثاء, بانفجار لغم ارضي, خلال أداء مهامه في ريف حمص الشرقي.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "المصور محمد ميلاد قتل في ريف حمص الشرقي جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" ".

ويعمد تنظيم "داعش" إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الطرقات والشوارع والأراضي الزراعية لمنع أهالي المناطق التي تقع تحت سيطرته من مغادرتها، إضافة لمنع عناصره من الهرب.

ونعت وسائل إعلام مقتل المصور وقالت إنه قتل بانفجار لغم قرب قرية الصالحية في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، إلى جانب اثنين من مرافقيه، هما أكثم ميلاد وعلي ميلاد.

وتشن القوات النظامية والقوات الحليفة لها عملية عسكرية ضد تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي، حققت من خلالها تقدما وسيطرت على مساحات واسعة.

ولقي عدد من الصحفيين والمراسلين مصرعهم خلال تغطيتيهم لمناطق الصراع في سوريا, اخرها حادثة مصرع الصحفي في وكالة (سانا) محمد سلمان نصر, في اب الماضي, خلال أداء مهامه في ريف الرقة.

كما لقي مراسل قناة "روسيا اليوم" في الـ 30 من تموز الماضي بنيران “داعش” خلال تغطية عمليات الجيش النظامي بريف حمص الشرقي.