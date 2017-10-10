أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، عن تحطم مقاتلة تابعة لها في سوريا، ومقتل طاقمها.

وبينت الوزارة في بيان، انه "في العاشر من تشرين الأول، أثناء التسارع للإقلاع من مدرج طيران حميميم لتنفيذ مهمة قتالية، خرجت الطائرة "سو-24" عن المدرج وتحطمت, ولم يستطع الطاقم القذف بنفسه من الطائرة في الوقت المناسب وقتل".

وأفاد البيان أن الحادث لم يسبب دمارا على الأرض، مرجحاً أن يكون السبب عطلا فنيا.

ويأتي الحادث، عقب أيام على إعلان الدفاع الروسية عن هبوط اضطراري لمروحية تابعة لها في حماة، نافية إسقاطها من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

يشار الى انه تم خلال سنوات الحرب في سوريا، إعلان جهات معارضة إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية، في حين أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز