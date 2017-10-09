أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, مباحثات هاتفية, يوم الاثنين, مع نظيره الامريكي ريكس تيلرسون, حول الملف السوري.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وسائل اعلام روسية, ان الوزيرين بحثا "افاق التعاون بين روسيا وأمريكا لتوفير عمل مناطق خفض التصعيد ودفع عملية التسوية السياسية".

وشدد لافروف, بحسب البيان, على "ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بكل حزم، مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية".

وجاء الاتصال عقب ساعات على إشادة الرئاسة الروسية بالاتفاق الصادر خلال اجتماع أستانا الأخير منتصف الشهر الماضي, حول مناطق "خفض التصعيد" بسوريا, مشيرة الى ان الاتفاق ساهم في تخفيف حدة النزاع.

وتمخض عن الاجتماع الأخير الذي عقد في استانا منتصف الشهر الماضي, عن اتفاق توصلت إليه الدول الضامنة للهدنة (روسيا- تركيا- ايران), حول اقامة مناطق خفض التصعيد تشمل الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, مدته 6 اشهر, قابل للتمديد.

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري عسكريا, كما تعد من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وجرت عدة اتصالات هاتفية بين لافروف وتيلرسون مؤخرا وتم من خلالها التشديد على تثبيت مناطق خفض التوتر في سوريا وتطبيق قرارات اتفاق استانا