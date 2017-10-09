أصدرت وزارة التعليم العالي يوم الاثنين، مفاضلة التعليم الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية السورية دورة عام 2017 .

وبينت الوزارة في اعلان نشرته وكالة سانا، انها وضعت شروط التقدم للمفاضلة والأوراق المطلوبة للقبول في الكليات التطبيقية بجامعات دمشق وحلب وتشرين وحماة وكليات الهندسة التقنية بجامعتي حلب وطرطوس وكليات الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين وفي السويداء وكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب والمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي 2017-2018 وذلك للطلاب السوريين ومن في حكمهم.

واوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات في مراكز التسجيل المعتمدة يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 15-10-2017 ولغاية 19-10-2017 .

وكانت الوزارة أصدرت يوم الاحد، مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2017-2018 .

يشار الى ان وزارة التعليم العالي أصدرت في الأول من الشهر الجاري نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2017-2018