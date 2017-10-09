أشاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف, يوم الاثنين, بالاتفاق الصادر خلال اجتماع أستانا الأخير منتصف الشهر الماضي, حول مناطق "خفض التصعيد" بسوريا.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن اوشاكوف قوله في تصريحات للصحفيين, ان "النتائج الهامة من التعاون بين روسيا وكازاخستان على الساحة الدولية تمثلت في التنظيم الناجح للقاءات الدولية حول سوريا في أستانا, وقد أثبتت صيغة أستانا فعاليتها, وتم التمكن من تخفيف حدة النزاع المسلح.

وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية, حيث تم عقد 6 جولات, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبرعاية الدول الضامنة (روسيا – تركيا- إيران).

وتمخض عن الاجتماع الأخير الذي عقد في استانا منتصف الشهر الماضي, عن اتفاق توصلت إليه الدول الضامنة للهدنة (روسيا- تركيا- ايران), حول اقامة مناطق خفض التصعيد تشمل الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, مدته 6 اشهر, قابل للتمديد.

ومن المزمع عقد لقاء أستانا القادم في نهاية شهر تشرين الأول, بحسب الاتفاق الذي اعتمدته الدول الضامنة للهدنة خلال اجتماع استانا الاخير.