أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن فرز المهندسين الخريجين في الدورة الأولى والثانية والتكميلية للعام الماضي 2016, الى الجهات العامة في وقت قريب .

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية, عن مدير التنمية الادارية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني قوله, ان "خريجي العام 2016- 2017 سيتم فرزهم في العام القادم وفق احتياجات الجهات العامة من المهندسين".

وأوضح أن المدة القانونية لتقديم المهندس استمارته للفرز هي " 60 يوماً من تاريخ صدور قرار التخرج بغض النظر عن تاريخ صدوره إن كان بعد صدور قرار الفرز أم قبله".

و أكدّ البني على عدم وجود أي "وساطات" ومحسوبيات في الفرز على الإطلاق كونه مؤتمتاً ويتم وفق برنامج حاسوبي متطور.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت في تموز الماضي, القرار /1579/ لعام 2017 المتضمن المعايير التي يتم بها فرز المهندسين بطريقة مؤتمتة, ويتم ذلك وفق حاجة الجهات العامة من المهندسين, رغبات المهندسين وتناسبها مع اختصاصاتهم, تسلسل معدلات التخرج.

وسبق ان اصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً في عام 2016 تضمن فرز عدد من المهندسين من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية إلى الجهات العامة.

كما أصدرت الحكومة , في نيسان 2015 , قرارا بفرز 3205 مهندسين من خريجي الدورة الفصلية الأولى والثانية للعام 2013-2014 إلى الجهات العامة, حيث بلغت نسبة الفرز للخريجين 80,83 بالمئة من عدد المهندسين المتقدمين بطلبات تعيين.

سيريانيوز