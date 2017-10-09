ألقت الشرطة التركية، يوم الاثنين, القبض على ثلاثة بحارة سوريين في ولاية موغلا ، بتهمة نقل عناصر من منظمة "بي كا كا" من سوريا إلى تركيا عبر البحر.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية, عن مصادر أمنية قولها ان "فرق مكافحة الإرهاب في الولاية المطلة على بحر إيجه، تلقت معلومات استخباراتية بقيام بحارة سوريين بنقل عناصر (بي كا كا) من مدينة اللاذقية ، إلى موغلا".

ونفذت فرق الأمن عملية في قضاء سيدي كمر، وأوقفت خلالها ثلاثة بحارة سوريين، وعنصرا ينتمي إلى "بي كا كا"، حيث جرت إحالتهم إلى القصر العدلي.

وكانت فرق الأمن التركية ألقت القبض على 4 قالت انهم إرهابيين وثلاثة متواطئين معهم، قرب قضاء سيدي كمر في 4 تشرين الأول الجاري.

ويشار إلى أن حزب العمال الكردستاني "بي كا كا " مصنف على قائمة الإرهاب في أنقرة وتخوض معه تركيا مواجهات مسلحة منذ عدة عقود .

وجرى استئناف النزاع بين الجانبين في تموز من العام 2015 بعد انهيار الهدنة التي كانت سارية في البلد منذ آذار من العام 2013.

وتتهم السلطات التركية التنظيم الكردي المسلح "بي كا كا" بقتل أكثر من 1200 من رجال الأمن والمدنيين في البلاد منذ ذلك التاريخ.

سيريانيوز