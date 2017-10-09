توعدت إيران، اليوم الاثنين ، برد "ساحق" إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي, في مؤتمر صحفي "نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الاستراتيجي، لكنها إذا فعلت ذلك فإن رد فعل إيران سيكون حازما وحاسما وساحقا".



في سياق متصل، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أمس الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول، الولايات المتحدة من مغبة تنفيذها لاتفاق جاستا،

وقال إنه في حال أقرت أمريكا إجراءات حظر جديدة فعليها أن تنقل قواعدها إلى مسافة 2000 كيلو متر عن الحدود الإيرانية حيث تصلها صواريخهم.



وجاستا هو قانون يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة مقاضاة دول راعية «مفترضة» من أجل الحصول على تعويضات مالية أمام محاكم فيديرالية.

ويسمح "جاستا" بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث يحاول محامون إثبات تورط دول مفترضة في الهجمات الإرهابية بالولايات المتحدة.

سيريانيوز