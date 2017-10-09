اتهم مسؤول عسكري في الجيش النظامي الولايات المتحدة بتزويد تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" في سوريا بالأسلحة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس إدارة العمليات الرئيسية في الجيش النظامي، الجنرال علي العلي، قوله خلال استعراض أسلحة تم الاستيلاء عليها من المسلحين، "نعلم أن الولايات المتحدة زودت الإرهابيين في سوريا في الفترة من 5 حزيران وحتى 15 أيلول من العام الجاري، بـ 1421 شاحنة بمعدات عسكرية وأسلحة، بدعوى أن هذه الأسلحة مخصصة لمحاربة الإرهابيين، لكن في نهاية المطاف وصلت إلى أيادي مقاتلي (داعش) و(جبهة النصرة)".

ويأتي تصريح الجنرال السوري، رغم أن واشنطن صرحت سابقاً، أن تلك الأسلحة مرسلة إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، في اطار الدعم الذي تقدمه قوات التحالف الدولي للقوات بحملتها ضد "داعش" في الرقة.

وتتهم أطراف عدة منها الحكومة السورية، الولايات المتحدة بدعم تنظيمات إرهابية في سوريا والعالم، وكان آخرها اتهام الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله يوم الأحد الذي شكك بنوايا واشنطن القضاء على تنظيم "داعش".

وسبق ذلك تصريح مستشار القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حميد رضا محمد فار في حزيران الماضي بان إيران تمتلك أدلة على أن الولايات المتحدة تقوم وبشكل مباشر بتقديم الدعم لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أثار قيام مقاتلات أمريكية بإجلاء عناصر من "داعش" في دير الزور التساؤلات حول حقيقة حملة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة "داعش".

سيريانيوز