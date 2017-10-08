لحق منتخب بولندا بالمتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا بفوزه الكبير على ضيفه المونتينيغري 4-2 الأحد في وارسو في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

ورفعت بولندا رصيدها في صدارة المجموعة الخامسة إلى 25 نقطة، فضمنت بطاقة التأهل المباشر، إذ تتقدم بفارق خمس نقاط على الدنمارك الثانية التي تعادلت مع رومانيا 1-1.



وسجل لبولندا كريستوف ماكينسكي (6) وكميل غروسيسكي (16) وروبرت ليفاندوفسكي (85) وفيليب ستويكوفيتش (87 خطأ في مرماه) ولمونتينيغرو ستيفان موغوسا (78) وزاركو تومايسيفيتش (83).



وهي المرة الثامنة التي تتأهل فيها بولندا إلى نهائيات كأس العالم، والأولى منذ 2006، وتبقى أفضل نتيجة لها فيها المركز الثالث عامي 1974 و1982.



ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الأوروبية التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.



وبات المنتخب البولندي سادس منتخب أوروبي في النهائيات إلى جانب روسيا المضيفة وألمانيا بطلة النسخة السابقة وإسبانيا وإنكلترا وبلجيكا التي تأهلت عبر التصفيات.



كما انضم أيضاً إلى منتخبات السعودية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان من آسيا، والبرازيل من أميركا الجنوبية، ونيجيريا من إفريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.