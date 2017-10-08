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التحالف الدولي ينفي أنباء عن مقتل عسكريين أمريكيين بتحطم مروحيتين في سوريا
الاخبار المحلية

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل ريان ديلن، يوم الأحد، إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن مصرع عسكريين أمريكيين في سوريا إثر تحطم مروحيتين.


وقال الكولونيل ديلن عبر حسابه في "تويتر"، "الأنباء عن سقوط مروحيتين ومقتل عسكريين أمريكيين في سوريا لا صحة لها".

ويأتي تصريح ديلن، عقب أنباء تداولها نشطاء تفيد بمقتل 8عسكريين أمريكيين إثر تحطم مروحيتين أمريكيتين اصطدمتا ببعضهما قرب سد الحسكة الغربي بعد إقلاعهما.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة يوجه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014، كما يتواجد عسكريون أمريكيون في مناطق شمال شرق سوريا لتقديم المشورة والتدريب لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، فضلا عن تواجدهم جنوباً في قاعدة التنف حيث يتولولن مهام تدريب "جيش سوريا الجديد".

سيريانيوز
2017-10-08 16:17:55
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