بات منتخب تونس لكرة القدم على بعد نقطة واحدة من التأهل لمونديال روسيا بعد فوزه الثمين على غينيا 4-1 في المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا.

وتخلف المنتخب الشمال الأفريقي بهدف سجله لاعب وسط لايبزيغ الألماني نابي كيتا (37)، قبل أن ترد تونس بقوة بفضل نجم المباراة يوسف مساكني الذي سجل ثلاثية (45 و75 و5+90)، فيما كان الهدف الآخر من نصيب محمد امين بن عمر (84).



وطرد الحكم كيتا في الوقت بدل الضائع بعد أن رفع في وجهه البطاقة الحمراء.



وتملك تونس 13 نقطة مقابل 10 لمنافستها المباشرة جمهورية الكونغو الديمقراطية الفائزة على ليبيا في المنستير 2-1 اليوم أيضاً.



وسجل سيدريك باكامبو (50) وويلفريد موكي (74) هدفي جمهورية الكونغو، والمعتصم المصراتي (69) هدف ليبيا.



وتقام مباراة ليبيا وتونس في المنستير (تونس) حيث تخوض الأولى جميع مبارياتها البيتية بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك بتاريخ 6 تشرين الأول المقبل.



وكانت تونس شاركت للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم عام 1978 عندما حققت أول فوز عربي وافريقي في النهائيات بفوزها على المكسيك 3-1.