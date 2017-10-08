تأهل منتخب إسبانيا بطل 2010 إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 بفوزه على ضيفه الألباني 3-صفر، في حين ستخوض إيطاليا المتعادلة مع مقدونيا 1-1 الملحق.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 25 نقطة في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية، مقابل 20 لإيطاليا الثانية.



ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل في المركز الثاني ملحقاً فاصلاً لحسم البطاقات الأربع المتبقية.



ولحقت اسبانيا في النهائيات بألمانيا حاملة اللقب وانكلترا وبلجيكا وايران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية والمكسيك والبرازيل وروسيا المضيفة.



في المباراة الأولى، سجل رودريغو مورينو (16) وايسكو (24) وتياغو الكانتارا (26) الأهداف.



وفي المباراة الثانية في تورينو، اكتفت ايطاليا بالتعادل مع مقدونيا 1-1.



وستخوض ايطاليا بطلة العالم أربع مرات آخرها في 2006 الملحق الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 1997، عندما تمكنت من حجز بطاقتها للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.



ولم تخسر ايطاليا أي مباراة في التصفيات على أرضها (46 فوزاً و7 تعادلات).