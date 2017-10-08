طلقت "مايكروسوفت" النسخة التجريبية الأولى من متصفحها Microsoft Edge على نظامي تشغيل "اندرويد" و"iOS" بعد حصره بمنصة "ويندوز 10 موبايل" سابقاً .

وبحسب "عالم التقنية"، فإن المتصفح لازال في وضع الاختبار، مايعني أن المستخدمين قد يواجهون مشاكل في المزامنة أو في التصفح، إلا أن "مايكروسوفت" ستعمل على حل جميع المشاكل قبل إطلاق المتصفح بشكل نهائي في الاسابيع القادمة.

ويجلب "مايكروسوفت إيدج" ميزات مثل المفضلة، وقائمة القراءة، صفحة علامات التبويب، والعرض عبر جهاز الكمبيوتر والهاتف معاً، أي البدء في التصفح من حيث ماانتهى المستخدم على الهاتف وعلى الكمبيوتر والعكس صحيح .