أحرز الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالمياً اللقب الـ 75 في مسيرته الاحترافية، بتتويجه الأحد بلقب دورة بكين الدولية لكرة المضرب، بفوزه السهل على الأسترالي نيك كيريوس 6-2 و6-1.

واحتاج نادال (31 عاماً) إلى 92 دقيقة ليحرز لقبه السادس هذه السنة، والـ 75 في مسيرة تتضمن 16 لقباً في البطولات الكبرى ("غراند سلام")، بعدما توج في 2017 في رولان غاروس الفرنسية للمرة العاشرة (رقم قياسي)، وفلاشينغ ميدوز الأميركية.



وثأر نادال الذي استعاد هذا الموسم مستواه وصدارة التصنيف العالمي من كيريوس (22 عاماً)، آخر لاعب فاز عليه في 2017 وذلك في ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز (1000 نقطة) في آب الماضي.