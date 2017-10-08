syria-news.com
syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
بطل العالم نادال يثأر من الاسترالي كيريوس ويتوج بلقب دورة بكين الدولية
اخبار الرياضة

أحرز الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالمياً اللقب الـ 75 في مسيرته الاحترافية، بتتويجه الأحد بلقب دورة بكين الدولية لكرة المضرب، بفوزه السهل على الأسترالي نيك كيريوس 6-2 و6-1.


واحتاج نادال (31 عاماً) إلى 92 دقيقة ليحرز لقبه السادس هذه السنة، والـ 75 في مسيرة تتضمن 16 لقباً في البطولات الكبرى ("غراند سلام")، بعدما توج في 2017 في رولان غاروس الفرنسية للمرة العاشرة (رقم قياسي)، وفلاشينغ ميدوز الأميركية.

وثأر نادال الذي استعاد هذا الموسم مستواه وصدارة التصنيف العالمي من كيريوس (22 عاماً)، آخر لاعب فاز عليه في 2017 وذلك في ربع نهائي دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز (1000 نقطة) في آب الماضي.

سيريانيوز
2017-10-08 14:07:33
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق