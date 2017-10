غوغل" تطلق قاعدة من 25 شركة لانتاج ملحقات هواتفها علوم وتكنولوجيا شارك

أشارت تقارير إلى أن حوالي 25 شركة انضمت إلى قاعدة "غوغل" الجديدة لمصنعي الطرف الثالث Made for Google التي تقوم بتقديم ملحقات مُخصصة لهواتف "غوغل".

وبحسب موقع 9to5Google، فإن البرنامج سيقوم بالتركيز على إنتاج كابلات USB Type-C الأساسية، وغيرها من الملحقات مثل سماعات الأذن وحدات الشحن المحمولة، محول الشاحن، وكابلات USB التي تأتي جميعها بمنفذ USB Type-C. وأغلب الشركات التي انضمت إلى قاعدة "غوغل" لمصنعي الطرف الثالث، هي عبارة عن مُصنعي حافظات للهواتف الذكية، لكن هناك بعض العلامات التجارية التي تركز على ملحقات الشحن، ومن غير المعروف بعد إن كانت "غوغل" ستسمح لهم استخدام شعارها على المنتجات. الشركاء المشاركون في هذا البرنامج: • شركة Incipio • شركة Moshi • شركة Belkin • شركة Tech21 • شركة Anker • شركة Libratone • شركة Case-Mate • شركة Bellroy • شركة Power Support • شركة Kate Spade • شركة dbrand • شركة Lifeproof • شركة Oh Joy! • شركة Zound Industries • شركة Monster • شركة The Mint Gardener • شركة Panzer Glass • شركة Under Armour • شركة Urbanears • شركة Speck • شركة AIAIAI • شركة Otterbox • شركة Griffin • شركة Moment • شركة Stuffcool • شركة Invisible Shield ويشار إلى ان "آبل" أطلقت سابقاً قاعدة خاصة بها لمصنعي الطرف الثالث باسم Made for iPhone وكانت تسمح لهم باستخدام شعارها، لكن كانت تدفع الشركات رسوم لكل جهاز معتمد من "آبل".

