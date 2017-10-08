بدأت ميزة نشر قصص "انستغرام" تلقائياً على "فيسبوك" كما هو الحال مع الصور، متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين لتتاح للجميع قريباً.

وبحسب "techcrunch"، فإن هذه الميزة ستعمل بإتجاه واحد وذلك لتنشيط عرض القصص على "فيسبوك" بحيث يتم تصدير قصص انستغرام إليها، ولا يمكن أن تعمل بالعكس بحيث يمكن نشر نفس القصة من "فيسبوك" تلقائياً إلى "انستغرام".

ومن شأن هذا التكامل من ناحية القصص بين الشبكتين، اختصار الوقت من خلال عدم تكرار نفس العملية مرة أخرى، وكذلك الحفاظ على جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها.

وبدأت "انستغرام" تختبر هذه الإمكانية منذ آب الماضي على عينة من المستخدمين داخل الولايات المتحدة، لكنها الآن أصبحت متوفرة لعدد أكبر تدريجياً وستتاح للجميع لاحقاً.