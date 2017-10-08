كشفت "غوغل" رسمياً" عن هاتف Pixel 2 وهاتف Pixel 2 XL الأول بشاشة مقاس 5 بوصة والثاني 6 بوصة، والهاتفين يأتيان بهيكل معدني بالكامل والجزء الأمامي مصنوع من الزجاج، وهناك مستشعر بصمة أمامي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن هاتف Pixel 2 يأتي بشاشة Full HD OLED بنسبة تباين 100000:1، بميزة شاشة العرض الدائم always-on display، ويأتي بألوان الأسود فقط والأزرق الفاتح والأبيض فقط.

ويأتي Pixel 2 بكاميرا بمدى HDR، مع ميزة التثبيت البصري ووضع للصور الشخصية، ومستشعر مزدوج لمعالجة الصور، حيث يمكن التقاط الصور الشخصية بالكاميرا الأمامية أو الخلفية.



وتتمتع كاميرا Pixel 2 بميزة التثبيت البصري حتى عند تصوير الفيديو، وتأتي مع نظام التثبيتFuze Stabilization، وميزة ضع الصور المتحركة، التي تقوم بالتقاط مقطع فيديو من 3 ثواني مثل صور "آبل" الحية.



وسيحصل مستخدمو هاتف Pixel 2 على مساحة تخزين مجانية غير محدودة في Google Photos​.

أما هاتف Pixel 2 XL فيأتي بشاشة pOLED QHD+ بإحداثيات 18:9، ومعه مستقطب دائري حتى يتمكن المستخدم من رؤية الأشياء إذا كان يرتدي نظارات شمسية مستقطبة، ويأتي بلونين للهاتف إما الأسود أو الأسود والأبيض.

ويأتي الهاتفان بميزة Active Edge التي تسمح بالضغط على الهاتف لتشغيل المساعد الصوتي، والبث لمكبر صوت Google Home من الهاتف بشكل أسهل، ويقوم الهاتفان بتصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K، وصور عالية الدقة. وهما مضادان للماء وبهما أسرع مستشعر بصمة.

يعمل الهاتفان بمعالج كوالكوم Snapdragon 835 مدعوم بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وسيحتويات على كاميرا خلفية 12 ميغابيكسل وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف Pixel 2 بسعر يبدأ من 649 دولار للنسخة بذاكرة 64 غيغابايت، أما هاتفPixel 2 XL فسيبدأ من سعر 849 دولار، وسيتم منح مكبر صوت Google Home Mini كهدية عند الشراء.