سقط, يوم الأحد, عدد من القتلى والجرحى جراء قصف جوي استهدف مدينة معرة النعمان بمحافظة ادلب.

وأفاد مصدر صحفي خاص لـ "سيريانيوز" أن "القصف وقع الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأحد, في شارع المركز الثقافي بمدينة معرة النعمان ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص من المدنيين".

وأضاف المصدر أن "الشارع الذي استهدفه القصف ليس فيه أي تواجد لقوات عسكرية".

وذكرت مصادر معارضة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, أن الطيران الحربي التابع للجيش النظامي استهدف سوق شعبي وسط مدينة معرة النعمان بريف إدلب، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من المدنيين.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي حلق في أجواء المدينة قبل أن يغير عليها بعدة غارات، استهدف مدخل السوق قرب المركز الثقافي، راح ضحيتها قتلى وجرحى إضافة لدمار كبير في المحلات التجارية.

وتكثفت في الايام الاخيرة عمليات القصف على عدة مناطق بريف ادلب منها معرة النعمان, مادى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى, حيث حملت مصادر معارضة الطيران الروسي المسؤولية عن ذلك, في حين نفت موسكو مرارا استهدافها مدنيين, مؤكدة ان ضرباتها تستهدف مواقع لارهابيين بالمنطقة.

ويأتي ذلك عقب يوم على اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن, عن عملية عسكرية كبيرة تجرى في ادلب, بدعم جوي روسي, وبإسناد بري من القوات التركية.

وتتحضر فصائل "الجيش الحر", المدعومة من تركيا, لشن هجوم على المناطق الخاضعة لمتشديين في ادلب, حيث دخل امس السبت 500 عنصر من "الجيش الحر" من تركيا الى ادلب, في اطار اتفاق وقف اطلاق النار, لكن هيئة "تحرير الشام" توعدت فصائل المعارضة الذين يعتزمون قتالها في المحافظة.

وسبق أن تم الاتفاق بين تركيا وكل من إيران وروسيا، على إقامة منطقة عدم تصعيد في إدلب والمناطق المحيطة بها للحد من العمليات القتالية هناك وهو اتفاق لم يشمل "هيئة تحرير الشام."

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.

سيريانيوز