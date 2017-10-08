أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم الأحد, أن أنقرة تنسق مع موسكو أعمالها في محافظة إدلب بهدف ضمان الأمن.

وقال يلديريم في تصريحات نقلتها قناة (ان تي في) " سنعمل على ضمان الأمن في ادلب، ونحن نعمل مع روسيا حول هذه المسألة".

ودخل امس السبت 500 عنصر من "الجيش الحر" من تركيا الى ادلب, في اطار اتفاق وقف اطلاق النار, في وقت رفع الجيش التركي, وتيرة تحركاته العسكرية في المنطقة، في إطار استعداداته للانتشار في محافظة إدلب, لكن هيئة "تحرير الشام" توعدت فصائل المعارضة الذين يعتزمون قتالها في المحافظة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن, السبت, عن عملية عسكرية كبيرة تجرى في ادلب, بدعم جوي روسي, وباسناد بري من القوات التركية, فيما أرجع وزير الخارجية التركي الهدف من نشر قوات في ادلب الى منع اطلاق النار بالمنطقة.

ويأتي انتشار القوات بموجب اتفاق توصلت إليه الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) خلال مفاوضات أستانا، حول سوريا بشأن إنشاء منطقة "خفض توتر" في إدلب.

ويخضع الجزء الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة هيئة "تحرير الشام" التي تعد "جبهة النصرة" سابقاً منذ 23 تموز الماضي, مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى.

سيريانيوز