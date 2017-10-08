أصدرت وزارة التعليم العالي , يوم الاحد, مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2017-2018.

وبينت الوزارة في إعلان , نشرته وكالة (سانا), أنها وضعت الحدود الدنيا للتقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي وإجراءاتها في الجامعات والمعاهد للطلاب السوريين ومن في حكمهم وكذلك الأوراق المطلوبة .

واشارت إلى أن تقديم الطلبات في المراكز المعتمدة في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس يبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 11-10-2017 ولغاية يوم الخميس 19-10-2017 يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا .

واشترطت الوزارة على الطالب المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية (الفرع العلمي) لعام 2017 حصرا حيث يتقدم الى مفاضلة التعليم الموازي بدورة الشهادة الثانوية نفسها التي تقدم بها للمفاضلة العامة.

ويتقدم الطالب إلى المفاضلة بلغة أجنبية واحدة (إنكليزي أو فرنسي) يختارها ويسجلها في بطاقة المفاضلة ولا يشترط أن تكون اللغة نفسها التي اختارها عند التقدم للمفاضلة العامة وبناء عليه يحسب المجموع من 2400 بعد طي درجة مادة التربية الدينية ويفاضل بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

ويحق لجميع الطلاب السوريين ومن في حكمهم ممن تقدموا أو لم يتقدموا بطلباتهم إلى المفاضلة العامة وقبلوا أو لم يقبلوا بنتيجتها التقدم إلى هذه المفاضلة كما يحق ذلك للطلاب المقبولين في المفاضلات الخاصة التي أعلنت عنها الجامعات والمعاهد.

ويسمح لأبناء المواطنات السوريات المقيمات في سورية المتزوجات من غير “السوريين أو من في حكمهم” الذين درسوا مرحلة التعليم الأساسي “الحلقة الثانية” والمرحلة الثانوية حتى حصولهم على الشهادة الثانوية العامة السورية وكانت الأم مقيمة في سورية خلال فترة دراسة ابنها بالتقدم الى هذه المفاضلة ويعاملون معاملة الطلاب السوريين من حيث الرسوم الجامعية كما يشترط على الطلاب الراغبين في تدوين رغبة أحد المعاهد أن يكونوا من مواليد عام 1994 وما بعد.

ويسمح للطالب عند قبوله في إحدى الكليات المفتتحة في فروع الجامعات , بالتحويل المماثل فيما بينها حصرا في السنة التالية للتسجيل.

كما يسمح له بالتحويل المماثل إلى الجامعات الحكومية السورية شيطة أن يكون محققا لمجموع الدرجات المطلوب للقبول في الجامعة التي يرغب بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي قبل فيه الطالب مع مراعاة شروط وقواعد التحويل المماثل.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب المقبولين في جامعة الفرات بدير الزور من الحاصلين على الشهادة الثانوية من إحدى المحافظات الشرقية لا يسمح لهم بالتحويل المماثل إلى الجامعات الأخرى إلا إذا كانت درجاتهم في سنة القبول تخولهم الالتحاق بالجامعة المراد التحويل إليها.

وخصصت الوزارة نسبة 70 بالمئة من الأعداد المقررة للقبول في بعض الكليات والأقسام المفتتحة في فروع الجامعات بالمحافظات لأبناء هذه المحافظات بمفاضلة التعليم الموازي وفق مصدر الشهادة الثانوية.

ويسدد الطالب الراغب في التقدم إلى مفاضلة التعليم الموازي مبلغ 25000 ليرة سلفة في أحد المصارف المعتمدة المذكورة بالمفاضلة وتحتسب من قيمة رسم الخدمات الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله في الكلية أو القسم أو المعهد الذي قبل فيه ولا ترد في حال قبوله وفق تسلسل رغباته المسجلة في بطاقة المفاضلة واستنكافه عن التسجيل خلال الفترة التي ستحدد للتسجيل النهائي وتعاد هذه السلفة للطالب إذا كانت جميع رغباته مرفوضة.

وحددت الوزارة رسوم الخدمات الجامعية التي تسدد سنويا بـ 150 ألف ليرة لكليات الهندسة بفروعها كافة والفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية و100 ألف ليرة لكليات الزراعة والطب البيطري و75 ألف ليرة لكليات العلوم و60 ألف ليرة لكليات الآداب بأقسامها والشريعة و80 ألف ليرة لباقي الكليات و75 ألفا للمعاهد الملتزمة “التقاني للخطوط الحديدية بحلب والتقاني للنفط والغاز في الرميلان وحمص وبانياس” و75 ألف ليرة للمعاهد التقانية لطب الأسنان “تعويضات سنية” و50 ألفا للمعاهد التقانية العلوم المالية والمصرفية والمالي والعلوم الشرعية والعربية والقانوني” و60 ألفا لباقي المعاهد التقانية ولا يعتبر الطالب مسجلا إلا بعد تسديد الرسوم المطلوبة للتسجيل.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت في الأول من الشهر الجاري نتائج المفاضلة العامة للفرع العلمي والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2017-2018