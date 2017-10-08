الأسد يصدر مرسوما بإحداث كلية تطبيقية في حمص الاخبار المحلية شارك

أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الاحد, مرسوماً يقضي بإحداث كلية تطبيقية في مدينة حمص .

ونصت المادة (1) من المرسوم, الذي حمل رقم (292) لعام 2017, على إحداث كلية تطبيقية في مدينة حمص ترتبط بجامعة البعث مقرها مدينة حمص. وجاء المرسوم بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 المتضمن تنظيم التعليم التقاني ولا سيما المادة 12 منه. وأصدر الأسد في السنوات الأخيرة مراسيم تقضي بإحداث كليات جديدة في عدد من المحافظات, في خطوة تهدف باتجاه التوسع بإحداث المزيد من الجامعات الحكومية. سيريانيوز

2017-10-08 11:21:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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