أعلنت الشرطة المصرية, يوم الأحد, أن امرأة سورية وابنها لقيا حتفهما جراء التعرض للطعن بالسكين في منزلهما في مدينة العاشر من رمضان بمصر.

ونقل موقع (المصري اليوم) عن مدير أمن الشرقية رضا طبلية قوله ان "الشرطة تلقت إخطارًا فجر الأحد، حول كشف جثتين لمواطنة سورية وابنها مذبوحين".

بدورها, قالت دائرة قسم العاشر من رمضان، إنها أرسلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة (د.ق)، سورية الجنسية، التي طعنت في الرقبة، وبجوارها نجلها (ن.د) البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي تلقى الطعنة نفسها.



من جهته, أشار مصدر أمني إلى أن " الشرطة استمعت إلى أقوال السكان وأهالي المنطقة، وأكدوا سماعهم صراخًا واستغاثة ليعثروا على الأم وابنها مذبوحين لدى وصولهم إلى المنزل الذي يقطنان فيه".

ورجحت الشرطة أن يكون الحادث "بدافع السرقة"، مؤكدةً أنها "تكثف تحرياتها وتستدعي جميع المعارف والمترددين على المنزل لكشف ملابسات الحادث".

وارتفع عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر إلى 120 ألف شخص، بينهم قرابة 52 ألف طفل, بحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية المصرية عام 2017.

ويشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية عدة حوادث عنف متعلقة بمقتل لاجئين سوريين لأسباب مختلفة، منها جنائية.

سيريانيوز