دخلت ثلاث سيارات فيها وفد عسكري تركي الى الاراضي السورية من معبر باب الهوى في الشمال الغربي بمرافقة قوات من "هيئة تحرير الشام" متوجهة الى "دارة عزة" في الريف الغربي لمحافظة حلب صباح الاحد.

وبحسب الصحفي جمعة علي الناشط في المنطقة فان الوفد تعرض لاطلاق نار على النقطة الحدودية من جانب عناصر في الهيئة ذاتها "تم التعامل معه" ودخل الوفد بالفعل الى الاراضي السورية بمهمة "استطلاعية".

وقال مصدر اخر لسيريانيوز لم يرغب بالشكف عن اسمه ، بان احد عناصر هيئة تحرير الشام قد اطلقت قذيفة باتجاه الية عسكرية تركية بعد ان اقتربت من المعبر الحدودي وردت القوات التركية بالقصف على مصدر النيران في منطقة دير حسان" ، وقالت الهيئة بحسب المصدر بان الهجوم على القوات التركية كان من قبل" افراد متهورين بدون وجود امر منها.."

واضاف المصدر بان هيئة تحرير الشام قامت "باعتقال" العناصر التي قامت بهذا الفعل.

وحول طبيعة المهام التي سيقوم بها الوفد التركي قال "جمعة" بانه توجه الى "دارة عزة" في مهمة استطلاعية لما يعرف باسم " جبل الشيخ بركات".

وتناقل نشطاء مقطع فيديو لرتل من السيارات قالو انها للوفد التركي وحراسته من هيئة تحرير الشام.



ولم يصدر اي تأكيد رسمي من السلطات التركية حول دخول هذا الوفد الى سوريا ، فيما قال التلفزيون التركي يوم السبت بان 500 عنصر من الجيش الحر قد دخلو من تركيا الى سوريا في اطار اتفاق وقف اطلاق النار.

وكانت مصادر اعلامية تركية ومراكز ابحاث قد نشرت في الاشهر الاخيرة امكانية اقامة قواعد عسكرية تركية في الاراضي السوري في مواقع مثل "الاتارب" و"جبل بركات" بدارة عزة ضمن عملية "درع الفرات " و اتفاق نشر قوات لها في الاراضي السورية بناءا على تفاهم "استانة 6".

ويوضح "جمعة" اهمية الجبل " جبل الشيخ بركات يطل على مدينة دارة عزة وارتفاعه جعل منه اهمية كبيرة فهو يشرف على ريف حلب الغربي بشكل كامل والشمالي ومنطقة عفرين وعلى قسم من ريف ادلب كمدينة الدانا وترمانين".

ويضيف " كان قبل الثورة مزارا لشيخ يسمى بركات واهل القرية والقرى المجاورة يتباركون به ويزرورنه بين الفترة والاخرى ولكن النظام جعل منه قطعة عسكرية (دفاع جوي ) ومنع الجميع من زيارة الجبل هذا قبل الاحداث بسنوات"

ويتابع الصحفي الناشط في الريف الغربي " في بداية 2012 سيطر الثوار على مدينة دارة عزة وعلى كتيبة الدفاع الجوي الموجودة في الجبل ممثلة بكتائب ابن تيمية التي كانت منتسبة لفيلق الشام ومن بعدها احرار الشام واليوم هو تحت سيطرة الهيئة ولها نقاط عسكرية فيه".

وهيئة تحرير الشام تعتبر بحسب تصنيف الدول الغربية فرع من "القاعدة" او ما كان يعرف بجبهة النصرة في سوريا.

ويقول الصحفي حسن قدور وهو صحفي من سراقب وعاصر تطورات الاحداث في منطقة ادلب منذ بداية الاحداث ، بان هئية تحرير الشام هي الاسم الجديد لجبهة النصرة في ادلب .

ويوضح "قدور" بان الجبهة لا تحظى بشعبية في ادلب ولا في ريف حلب ولكنها الاقوى عسكريا في المنطقة وهي مسيطرة على القرار العسكري فيها"

ويضيف قدور " بان معظم القواعد الشعبية مع الجيش السوري الحر الذي ينتشر في كل مناطق ادلب وريف حلب وبعض مناطق ريف اللاذقية ويعتبرون هيئة تحرير الشام بمثابة سلطة امر واقع مرغمين على التعامل معها".



الجدير بالذكر بان انتشار القوات التركية المنتظر في ادلب يأتي استنادا الى اتفاق "استانة 6" الذي عقد في ايلول الماضي وتم الاتفاق على وضع محافظة ادلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية ضمن منكقة "خفض توتر" بضمانة ثلاثة دول هي ايران وروسيا وتركيا.

سيريانيوز