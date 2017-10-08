شكك الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الأحد، بنية الولايات المتحدة في القضاء على وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مؤكداً إن المعركة لن تنتهي قبل إزالته من الوجود.

وقال نصر الله في كلمة له خلال حفل تأبيني، ان "وجود تنظيم (داعش) الإرهابي انحسر في سوريا والعراق، لكنه في حال بقي في البادية ودير الزور والبوكمال والميادين وشرق نهر الفرات إلى الحدود السورية العراقية فإنه سيحاول الانطلاق والتمدد من جديد لأنه لا يملك سوى القتل والإرهاب ولا حل إلا باستئصاله وحسم المعركة معه وجوديا".

وانحسرت مناطق سيطرة "داعش" في سوريا والعراق بشكل كبير، بعد ان كان بسط نفوذه على ثلث مساحة العراق في صيف 2014 فضلاً عن أراضي شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية وأعلن عليه "دولة خلافة".

واتهم نصر الله الولايات المتحدة بأنها "من يؤخر حسم المعركة معه، لأن وظيفته في استنزاف دول المنطقة وتدمير جيوشها لم تنته بالنسبة لها بعد "، لافتاً الى أن "تقلب الغايات الأمريكية في محاربة هذا التنظيم المتطرف واضح في الرقة من جهة وشرق الفرات وبقية منطقة دير الزور من جهة أخرى" .

وكشف نصر الله أن "المعلومات المتداولة مؤخرا تؤكد أن سلاح الجو الأمريكي يمنع في بعض المناطق والأماكن الجيش النظامي وحلفاءه من التقدم باتجاه مناطق تواجد التنظيم".

وتواجه واشنطن اتهامات عدة بدعم خفي لتنظيم "داعش"، حيث قال في حزيران الماضي مستشار القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حميد رضا محمد فار إيران تمتلك أدلة على أن الولايات المتحدة تقوم وبشكل مباشر بتقديم الدعم لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أثار قيام مقاتلات أمريكية بإجلاء عناصر من "داعش" في دير الزور التساؤلات حول حقيقة حملة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة "داعش".

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً يضم اكثر من 60 دولة، توجه ضربات جوية لمواقع "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.

سيريانيوز