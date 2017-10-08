أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, يوم الأحد, أن روسيا تدعم المساعي السعودية الهادفة الى توحيد جهود المعارضة السورية, قبل بدء الجولة الجديدة من محادثات جنيف, معتبراً ان توحيد المعارضة يجعل العملية السياسية فعالة

ونقلت وكالة (تاس) عن الجبير قوله إن بلاده "تأمل في أن يشكل الوفد الموحد خطوة إيجابية في طريق تحريك العملية السياسية",

ولفت الجبير إلى "الدعم الروسي لجهود الرياض الهادفة إلى توحيد المعارضة، مثل الأمريكيين وممثلي الدول الأوروبية".

وكن الجبير قال الخميس الماضي ان بلاده تتعاون مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية وتوسيع نطاقها للمشاركة في مباحثات جنيف.

وأضاف الجبير أن "جعل العملية السياسية فعالة يتطلب وجود المعارضة موحدة، و هذا ما تريده السعودية وروسيا ومصر والولايات المتحدة".

وتمكنت السعودية من توحيد بعض مجموعات من المعارضة، الأمر الذي أدى إلى تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات. , فيما تسعى من جديد للعمل على توحيد المعارضة و توسيع مشاركتها ضمن وفد كبير في لقاء جنيف.

ويعتزم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا في نهاية شهر تشرين الاول- بداية تشرين الثاني المقبلين.