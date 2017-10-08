الأسد يصدر مرسوماَ بتسمية عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب الاخبار المحلية شارك

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم, يوم الاحد, مرسوماَ يقضي بتسمية عيطان حسن العيطان عضواَ في مجلس الشعب.

ونصت المادة (1) من المرسوم, الذي حمل رقم (291) لعام 2017, على تسمية عيطان حسن العيطان لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع (ب) في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور. وجاء المرسوم بناء على احكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014, وعلى أحكام المرسوم رقم 272 تاريخ 11-9-2017. وكان الاسد, اصدر الشهر الماضي, مرسوماً حدد بموجبه يوم 30 ايلول موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر بدير الزور. ويذكر أن مجلس الشعب يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية. سيريانيوز

2017-10-08 10:20:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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