أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الأحد, يقضي بإنشاء ضمن المجمع القضائي في الحفة بعدلية اللاذقية.

ونصت المادة (1) من المرسوم, الذي حمل رقم (293) لعام 2017, على احداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في الحفة في عدلية اللاذقية تختص في مدن وقرى منطقة الحفة/الحفة/صلنفة/سلمى/عين التينة/المزيرعة/كنسبا/ ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية اللاذقية.

و يعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقا للمادة (2) من المرسوم.

وتضمنت المادة (3) بان يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائما وينقل إلى محكمة الاستئناف المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل.

وجاء المرسوم بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته, ووعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته, ووعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 1677 تاريخ 17-9-2017 .