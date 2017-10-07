تطلق وزارة الصحة, غدا الأحد, حملة تلقيح وطنية جديدة ضد شلل الأطفال, لمدة أسبوع, وتستهدف جميع الأطفال دون سن الخامسة .

وبين مدير صحة دمشق رامز أورفلي, في تصريح لوكالة (سانا), أن "المديرية اتخذت استعداداتها لتنفيذ الحملة عبر 39 مركزا صحيا إضافة لنحو 184 فريقا جوالا و15 مركز إقامة مؤقتة و290 روضة أطفال".

وأكد مدير الصحة "تأمين نحو 350 ألف جرعة لقاح وكل مستلزمات الحملة من أجل تغطية التجمعات السكنية كافة والمناطق صعبة الوصول مع التركيز على عمل الفرق الجوالة وتنقلها من منزل إلى منزل ".

ولفت أورفلي إلى أن "الحملة التي تستهدف 298 ألف طفل دون الخامسة في دمشق سبقها تحضيرات كثيرة تضمنت التواصل مع جهات حكومية وفعاليات مجتمعية للدعم والمساعدة في إنجازها وزيارة الأسر الوافدة حديثا للترويج للحملة وإقامة لقاءات وندوات مع مخاتير ولجان أحياء وأطباء الأطفال وتوزيع ملصقات ونشرات توعية".

وفي حلب, أكد مدير الصحة الدكتور زياد الحاج طه "اتخاذ كل الاستعدادات لإنجاز الحملة والوصول لأكثر من 337 ألف طفل وطفلة من خلال المراكز الصحية والفرق الجوالة وبمشاركة 750 عاملا صحيا."

وأشار الحاج طه إلى "التمهيد للحملة عبر توزيع برشورات وملصقات توعوية وتدريب 100 عنصر صحي".

يشار الى ان هذه الحملة هي الثالثة خلال العام الجاري, والثالثة والعشرون ضمن سلسلة أطلقتها وزارة الصحة عام 2013 عقب ظهور حالات شلل أطفال في سوريا بعد أن أعلنت خلوها منه عام 1995 .