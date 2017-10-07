أكد مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن العراق سيتعاون مع القوات السورية النظامية لضبط الحدود المشتركة في المرحلة المقبلة، وفيما أشار إلى أن قوات الحشد ركيزة أساسية لقوة الدولة.

وأورد الموقع الرسمي للهيئة حديثا للفياض خلال لقاء مع التلفزيون الفرنسي جاء فيه، ان "داعش في العراق اليوم تهزم بسواعد الحشد والجيش والشرطة، ولم يتبق سوى الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء القائم"، مؤكدا أن "العراق سيتعاون مع القوات السورية النظامية لضبط الحدود المشتركة في المرحلة المقبلة".

وأضاف الفياض، أن "الحشد من الركائز الأساسية لقوة الدولة وساهم بعمليات التحرير"، لافتاً الى أن "الوفد العراقي الذي يترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي لمس موقفا ايجابيا جدا من فرنسا بشأن العمليات الجارية وعمليات التحرير وأداء القوات العراقية عموما".

وكانت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار العراقية قد أعلنت أن قوات الحشد الشعبي ستنسحب من المناطق الحدودية العراقية مع سوريا فور استعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حزيران الماضي عن وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير قوات الحشد الشعبي المناطق القريبة من الحدود من تنظيم "داعش".

وتشارك قوات الحشد الشعبي في الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم "داعش" في الموصل ومحافظة نينوى المحيطة بها.

يشار الى ان الفياض، التقى في 5 كانون الثاني 2017، الرئيس بشار الأسد في دمشق وأوصل له "رسالة شفهية" من رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين العراق وسوريا في حربها ضد التنظيمات "الإرهابية".