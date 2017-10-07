مقتل رجلي امن سعوديين بهجوم استهدف قصر السلام الملكي بجدة أخبار العالم شارك

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مقتل رجلي امن وإصابة 3 آخرين في هجوم استهدف قصر السلام الملكي في جدة فجر السبت.









وقالت الداخلية السعودية في بيان لها, انه "عند الساعة الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة من فجر اليوم، تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر ​السلام​ بمدينة جدة، ل​إطلاق نار​ من شخص ترجل من ​سيارة​ يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال، كما نتج عن هذا العمل مقتل رجلي أمن واصابة 3 آخرين".



ولفت البيان الى أنه "قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف. وماتزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقاً".



يشار الى ان الهجوم ياتي بعد يومين على اعلان رئاسة الدولة في السعودية عن ضبط خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في العاصمة الرياض.



سيريانيوز

2017-10-07 17:49:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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