نفي البنتاغون، يوم السبت، تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية يرجح فيها أن قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في سوريا تستخدم اللاجئين كدروع بشرية.









وقال مسؤول بمكتب العلاقات العامة للتحالف الدولي لمكافحة "داعش"، والذي يعد جزءا من القيادة المركزية الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك" إن "هذه الادعاءات ليست كاذبة وحسب، بل إن تصريح الجنرال كوناشينكوف حول اللاجئين في سوريا مؤسف، لأنه يعرف أن دولتينا تتشاركان نفس الهدف في محاربة "داعش" في سوريا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الجمعة إن الولايات المتحدة تستخدم اللاجئين الذين يعيشون في مخيم صحراء الركبان جنوب شرقي سوريا كدروع بشريا لحماية قاعدتها العسكرية القريبة من مدينة التنف.



يشار الى ان القاعدة العسكرية الأمريكية تتمركز في معسكر في التنف، حيث يقوم خبراء عسكريون أمريكيون هناك بتدريب أفراد مجموعات المعارضة العسكرية لمواجهة التنظيم الإرهابي "داعش".



ووجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في أيار وفي حزيران ، ضربات ضد القوات الحكومية السورية التي اقتربت من مواقع المعارضة في منطقة التنف.



سيريانيوز



