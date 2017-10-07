واصل الجيش النظامي, يوم السبت, تقدمه في معاركه ضد تنظيم "داعش" في ديرالزور مسيطراً على مناطق جديدة في مدينة الميادين وقرية حطلة , وطريق السخنة_ديرالزور .

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع تنظيم "داعش" في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي سيطرت خلالها على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب المدينة.

وأضافت الوكالة أنه على الضفة الشرقية من نهر الفرات واصل الجيش عملياته العسكرية على محور قرية حطلة وسيطر على نقاط جديدة في القرية وعلى محطة المياه.

وأشارت إلى أن الجيش واصل عملياته في تأمين الطريق من بداية الحدود الإدارية بدير الزور في منطقة هريبشة حتى دوار البانوراما جنوب المدينة .

وفيما يتعلق باستعادة طريق السخنة_ديرالزور قال مصدر عسكري لوكالة (سبوتنيك) الروسية, أن "الجيش استعاد السيطرة على طريق دير الزور- السخنة، بعد طرد مسلحي "داعش" من المناطق التي احتلها مؤخرا.

وأضاف المصدر أن "الجيش السوري يقوم حاليا بتأمين الطريق من أجل إعادة فتحه أمام المواطنين والعسكريين ", متوقعاً أن "تنتهي عملية تأمين الطريق بالكامل خلال اليومين القادمين".

ويأتي تقدم الجيش النظامي بعدما شن "داعش" هجمات مضادة وشرسة في وسط سوريا في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 300 عنصر من الجيش النظامي.

و تمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

سيريانيوز