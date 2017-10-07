أصيب, يوم السبت, عدد من الأشخاص جراء وقوع حادثة دهس وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أن عددا من الأشخاص أصيبوا في حادث دهس أمام متحف التاريخ الطبيعي، بساوث كينغستون، وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت الشرطة البريطانية بأنها "ألقت القبض على شخص وسط لندن يشتبه بتورطه في حادثة الدهس".

ويأتي ذلك بعد أسبوع على إصابة 5 أشخاص بجروح جراء التعرض لحادثتي طعن متصلتين وقعتا في مركز مدينة شيفيلد وسط بريطانيا.

و شهدت بريطانيا مؤخرا عدة حوادث مختلفة من دهس و إطلاق نار و طعن بآلات حادة، كان آخرها إصابة 3 أشخاص جراء التعرض لحادثة طعن في 10 أيلول الماضي, داخل كنيسة في حي أستون، التابع لإحدى ضواحي مدينة برمنغهام البريطانية.

يشار إلى أن بريطانيا، رفعت في 29 أب 2014 حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز