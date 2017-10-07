أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، يوم السبت, ان وزير الخارجية وليد المعلم سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف, في مدينة سوشي الروسية, يوم 11 الشهر الجاري.

وبين بوغدانوف, في تصريح لوكالة (سبونتيك), انه "قبيل محادثات الوزيرين سيعقد في سوتشي اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، ويترأس الجانب السوري فيها وزير الخارجية ووليد المعلم، والجانب الروسي نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين.

وكانت وكالة (انترفاكس) كشفت, في وقت سابق, نقلاً عن مصدر دبلوماسي مطلع, لم تسمه, ان الوزير المعلم سيزور روسيا بين الـ9 والـ11 تشرين الاول.

ويتضمن برنامج زيارة المعلم المشاركة في اجتماع للجنة الروسية السورية المشتركة حول التعاون الاقتصادي التجاري الذي سيعقد في سوتشي يومي الـ9 والـ10 الجاري, بحسب الوكالة.

وقام المعلم بزيارات عديدة لروسيا, التقى خلالها عدد من المسؤولين الروس, وتم بحث الوضع السوري.