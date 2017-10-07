شدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون, في اتصال هاتفي, يوم السبت, على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية , لوكالة أنباء (الاناضول), ان "الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في سوريا والعراق، وسبل تعزيز العلاقات التركية الفرنسية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو جدد امس، تأكيده على توافق وجهات النظر بين بلاده وفرنسا حيال الازمة السورية المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.

وتعتبر تركيا من الدول الداعمة لمقاتلي المعارضة المعتدلة في سوريا, كما تعد من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وجاء ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية يخوضها الجيش النظامي, بدعم من الطيران الروسي, ضد فصائل معارضة و تنظيم "داعش" لاسيما في دير الزور وادلب وريف دمشق, تم من خلالها تحقيق تقدم واستعادة مساحات واسعة..

وتجري مساعي دولية لتسوية الازمة السورية, عبر إقامة مفاوضات سورية مباشرة , بالإضافة لتوحيد المعارضة السورية بوفد واحد خلال لقاء جنيف