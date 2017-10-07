أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, أنها تعكف على دراسة لتخفيض أسعار سلع جديدة منها السكر والزيوت, نافية رفع اسعار الفروج, حيث حددت مبيع كيلو الفروج بسعر لا يتجاوز 600 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة (الثورة) المحلية, عن مصادر في الوزارة قولها, ان "لجنة الأسعار تعيش حالة من الاستنفار حيث يعمل فريقها المعني بتحديد الأسعار على دراسة إمكانية تخفيض أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية والضرورية".‏‏

وذكرت الصحيفة أن لجنة الأسعار بالوزارة تعكف حالياً على "دراسة بيانات التكلفة لكل سلعة من السلع إضافة لهوامش الربح المحددة وسعر المبيع النهائي للجملة و المفرق لتأمين وصولها إلى المستهلك بمواصفات وأسعار حقيقية تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين" .‏‏

وكان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي أكد مؤخراً, على توجيه اللجان المختصة بتحديد الأسعار, العمل على إيجاد الآليات الصحيحة التي تضمن تخفيض سعر مواد السكر والزيوت والمتة والمعجنات على ضوء التكاليف الفعلية و الميدانية واستقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية و انعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع لحظ انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية .‏‏

وفيما يتعلق بأسعار الفروج , بينت الصحيفة أن وزارة التجارة الداخلية قررت بالاتفاق مع مع رابطة مربي الدواجن وعدد من ممثلي مربي الدواجن في المحافظات "عدم رفع سعر مبيع الفروج خلال الأيام القادمة"، محددة مبيع كيلو الفروج بسعر لا يتجاوز 600 ليرة سورية.

وجاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الغربي بمشاركة رئيس رابطة مربي الدواجن نزار سعد الدين وممثلين عن مربي الدواجن بالمحافظات, حيث حدد المشاركون في الاجتماع سعر مبيع صوص الفروج للمربين بـ 200 ليرة وأن لا يتجاوز سعر مبيع كيلو الفروج 600 ليرة، مؤكدين أن كل من يخالف ما جاء في الاجتماع سيتعرض لأشد العقوبات وفق أحكام القانون 14 لعام 2015.‏‏

وتشهد سوريا ظروف معيشية سيئة و غلاء بالأسعار لمختلف السلع والمنتجات جراء اندلاع الصراع المسلح والعقوبات الاقتصادية و الانخفاض الكبير لقيمة الليرة أما الدولار و العملات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب.

سيريانيوز