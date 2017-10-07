وقعت حادثة دهس بواسطة شاحنة صغيرة, ليلة الجمعة, في قاعدة التدريب فورت جاكسون بولاية كارولينا الجنوبية, مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين.

وأوضحت قيادة القاعدة العسكرية, في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان " جنديين لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون في حادث لمركبة عسكرية ".

وأضاف البيان ان "اثنين من المصابين في حالة حرجة, وتم نقل الجرحى إلى مستشفى خارج المركز".

ولم تذكر قيادة القاعدة أي تفاصيل أخرى عن هذا الحادث، وما إذا كان هناك شكوك حول وجود دوافع إرهابية خلفه، أم أنه مجرد حادث دهس عادي

وبدأ قائد المركز، اللواء بيت جونسون، تحقيقا في الحادث, معرباً عن تعازيه لذوي ضحايا هذه المأساة.